إصابة 16 في انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة

أصيب 16 منذ قليل، أثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفرافرة في الوادي الجديد.تلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو منقار - الفرافرة، وإصابة (فاطمة علي أحمد ٣٢ سنة، حنان بدوي أحمد ٥١ سنة، صفاء محمد السيد ٢٥ سنة، شيرين محمد لمعان ٣١ سنة، سيف الدين أحمد إبراهيم ١٣سنة، هاني عبدالله شلبي ٦٢سنة، خلود رمضان محمد ١٤ سنة، أحمد سمير عبد الغفار ١٦سنة، عماد صابر عبد الغفار ٢٠ سنة، محمد رمضان محمد ١٧سنة، حسن كمال علي ١٤سنة، رجاء بلال عبد الله ١٢سنة، طارق عبد الفتاح السيد ٣٥سنة، شفيقه المرسي عباس ٣٥سنة، مروة السمان حسن ٣٠سنة، هشام أشرف خلف ١٨سنة، وتم تحرير محضر بالحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسبابه.