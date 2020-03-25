كندا تفرض الحجر الصحي الإجباري على العائدين إلى البلاد

أعلنت وزيرة الصحة الكندية، باتي هاجدو، اليوم الأربعاء، أن جميع المسافرين العائدين إلى كندا - باستثناء من تطلق عليه الحكومة "العمال الأساسيون" - سيتعين عليهم الدخول في الحجر الصحي الإجباري لمدة 14 يومًا اعتبارًا من منتصف الليل للمساعدة في إبطاء انتشار فيروس "كوفيد19".وأبلغت الوزيرة القرار لمجلس الشيوخ، حيث كانت تناقش قانون الطوارئ للحكومة الليبرالية لإطلاق مليارات الدولارات لمساعدة الكنديين على تجاوز الأزمة الحالية، التي أدخلت العالم في حالة شلل تام.وابتداء من صباح غد الخميس، سيبلغ ضباط وكالة خدمات الحدود الكندية جميع الكنديين العائدين والمقيمين الدائمين بالأوامر الجديدة لبدء العزلة والحجر الصحي الإجباري في المنزل.وقالت الوزيرة لمجلس الشيوخ إن الأفراد الذين تظهر عليهم الأعراض سيتم منعهم من استخدام وسائل النقل العام إلى أماكن عزلهم، قبل أن توضح لاحقًا أنه سيتم منع جميع المسافرين العائدين من ركوب حافلات المدينة والقطارات ومترو الأنفاق.وتابعت قائلة: "بالنسبة للمسافرين الذين يصلون إلى أحد المطارات الدولية الأربعة والمتصلة، سيُطلب منهم الحجر الصحي في تلك المدن لمدة 14 يومًا وسنوفر لهم الإقامة"، مؤكدا أنه لن يُسمح لأحد بالحجر الصحي الاتصال بأي شخص خارجي حتى تنتهي فترة الحجر.