احتجاز رئيس مدينة القصير لمخالفته حظر التجوال (فيديو)

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال الذي فرضته الدولة لمحاصرة فيروس كورونا، لافتًا إلى وجود حالات فردية مخالفة لأول 10 دقائق وتم السماح لهم بالمرور في أول يوم فقط.وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": أنه تطبيقًا للقانون تم حجز رئيس مدينة القصير من قبل رجال الشرطة بأحد الأكمنة؛ لمخالفته قرار الحظر، ليستأذن محافظ الإقليم مدير الأمن لإطلاق سراحه؛ لأنه أمر غير مقصود خاصة أنه قطع إجازته للضرورة التي تشهدها البلاد.وطمأن محافظ البحر الأحمر المواطنين بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية ولا يوجد تكالب عليها ولو احتاجت أي محافظات لأي إمدادات غذائية من الممكن توفيرها فورًا.