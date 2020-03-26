«خناقة في الحظر».. مقتل عامل وإصابة 2 فى مشاجرة بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب 2 في مشاجرة بالأسلحة النارية بعد سريان حظر التجول بقرية القرعان في مركز جرجا بسوهاج بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة.تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بقرية القرعان ووجود متوفي ومصابين، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وقيادات قطاع الجنوب.وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين أفراد من عائلتي «البداينة وعرقان» بسبب خلافات الجيرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، نتج عنها مقتل (محمد. م) 30 عاما، ينتمي للعائلة الأولى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.