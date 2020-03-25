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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات
محافظ دمياط: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لـ 3 أشهر
الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:33 م
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،
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