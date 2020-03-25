«الفرنسيسكانية» تضع مستوصفاتها الطبية في خدمة مرضى كورونا

أعلنت رهبنة الآباء الفرنسيسكان في مصر، عزمها وضع المستوصفات التي تديرها في عموم الجمهورية، في خدمة الشعب المصري، وتحت إشراف وزارة الصحة المصرية، في مبادرة إيمانية وإنسانية ووطنية مصرية منهم.كما أبدت الرهبنة في بيان لها استعدادها التام حال تفاقم الأزمة، لتقديم ما يتوافر لها من أماكن متاحة لاستغلالها في خدمة المرضى والمصابين.وتابع الرهبان الفرنسيسكان في بيانهم "تعيش الرهبنة في الآونة الحالية بكل جوارحها مع جموع المصريين فإنها تسأل الله العلي القدير الشفاء العاجل للمصابين، وأن يقي بلادنا المحبوبة كل شر".