الجزائر تعلن عن إطلاق قناة تلفزيونية جديدة موجهة للعائلات

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، مساء اليوم الأربعاء، عن إطلاق قناة تلفزيونية جديدة، تحت اسم "القناة السادسة"، موجهة للعائلات الجزائرية.وذكرت المؤسسة العمومية للتلفزيون في بيانها، أنه تم "إطلاق قناة تلفزيونية جديدة، القناة السادسة، موجهة للعائلات الجزائرية ببرامج متنوعة تضم برامج الأطفال كالرسوم المتحركة وأفلام الأطفال إلى جانب المسلسلات والأفلام".وأوضح البيان، أن القناة ستبث أيضا "الأفلام والمسلسلات الفكاهية الجزائرية والأفلام والمسلسلات الأجنبية وسيكون المشاهد على موعد أيضا مع مباريات كروية للمنتخب الوطني لكرة القدم من خلال برنامج "تاريخ وأمجاد".كما ستبث القناة بالإضافة إلى ذلك "مسرحيات وبرامج ومنوعات من إنتاج التلفزيون الجزائري وبرامج اجتماعية ودينية"، مشيرة إلى أن ترددات القناة هي "ألكومسات: التردد 12240، أفقي 3000-43، وE7WA التردد 11680، أفقي 27500-43".وأشارت المؤسسة، إلى أن قناة الجزائرية الثالثة ستصبح اعتبارا من الخميس 26 مارس الجاري، قناة إخبارية تبث نشرات الأخبار ووالبرامج الإخبارية والحوارية المتنوعة، كما تبث المجالات الإخبارية المتخصصة في كل المجالات كالاقتصاد والبيئة والرياضة والثقافة".وبحسب البيان ذاته،فإن القنوات الثلاثة الأخرى للتلفزيون العمومي ستواصل أداء مهامها دون تعديل، وهي القناة الثانية الناطقة باللغة الفرنسية والقناة الرابعة باللغة الأمازيغية والقناة الخامسة، قناة القرآن الكريم.