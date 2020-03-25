محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير شوارع دمنهور (صور)

قاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، مساء اليوم، حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم شوارع وميادين مدينة دمنهور، بالتزامن مع حملات مماثلة انطلقت فى نفس التوقيت بجميع المراكز والمدن بداية من اللحظات الأولى لحظر التجوال وغلق المحال، حيث شملت الأعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والأسوار والأرصفة وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات والأعمدة وصناديق القمامة وأماكن انتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وأمام البنوك وماكينات الصراف الآلى بمشاركة الوحدات المحلية ومديريات الصحة والزراعه والطب البيطري وشركة المياه وادارة البيئة.يأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق حظر انتقال المواطنين بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم.وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم إضافة ١٤ ماكينة رش جديدة لتدخل الخدمة لتعمل جنبا إلى جنب مع المعدات الحالية، حيث تم رش شوارع عبد السلام الشاذلى والجمهورية وميدان الأوبرا ومتفرعاتهم وتتوجه جميع الفرق الآن إلى رش جميع الشوارع والطرق بمدينة دمنهور، وتستمر الحملة حتى الساعات الأولى من صباح غدا الخميس الموافق 2632020 قبل انتهاء حظر التجول مع جهود مماثلة بشوارع مدن ومراكز المحافظة، بالتزامن مع جهود الشرطة والوحدات المحلية للتأكد من التزام المواطنين بكافة القرارات الخاصة بحظر التجول وغلق المحلات في المواعيد المقررة.وأكد اللواء هشام آمنة بدء تنفيذ كافة القرارات الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وللحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.هذا ويناشد المحافظ المواطنين بالالتزام والبقاء بالمنازل وتجنب النزول للشوارع وتنفيذ كافة الإرشادات التوعوية، وذلك حرصا على سلامتهم.