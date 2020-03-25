الصينيون المتهمون بشواء الثعابين للنيابة: أعضاء ذكرية حيوانية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإرسال عينة من المضبوطات في شقة سيدة صينية بمدينتى لمركز بحوث الحيوان لتحديد ماهية المضبوطات.وقال الصينيون المقيمون في الشقة إن المضبوطات قطع من لحم الخراف والعجول "أعضاء ذكرية حيوانية".وكانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بتعقيم الوحدة المستأجرة من قبل سيدة صينية بمنطقة B1 مجموعة ١٣ بمدينتى والتى عثر بداخلها على كمية كبيرة من الثعابين لتجهيزها وجبة غداء، والتحفظ على ٥ صينيين بينهم مستأجرة الشقة لحين انتهاء الطب البطرى من مهامه.وتمكنت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة من ضبط شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غداء عقب بلاغ أحد سكان المنطقة.