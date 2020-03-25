البنتاجون يوقف تنقل القوات الأمريكية بالخارج 60 يوما

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، إنه أصدر أمرا بمنع التنقل يقضي بإيقاف جميع أشكال السفر والتنقل في الخارج 60 يوما في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بين صفوف أفراد الجيش.وأضاف إسبر في المقابلة التي أجرتها معه "رويترز" أن الأمر يطبق على جميع القوات الأمريكية والمدنيين من عائلاتهم لكنه أوضح بأنه ستكون هناك بعض الاستثناءات.وقال وزير الدفاع الأمريكي: "الإجراء يأتي للتأكد من أننا لن نعيد الفيروس إلى الوطن أو إصابة آخرين ولضمان أننا لن ننشره بين أفراد الجيش".والإجراء هو الأوسع حتى الآن وسيؤثر على القوات في جميع أنحاء العالم.وقال إسبر إن أحد الاستثناءات سيكون الاستمرار في خفض عدد الجنود الجاري حاليا في أفغانستان.وقالت الولايات المتحدة إنها ملتزمة بتقليص عدد جنودها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوما من توقيع الاتفاق الذي أبرمته مع حركة طالبان الشهر الماضي.وسيتم سحب جميع الجنود الأمريكيين وقوات التحالف خلال 14 شهرا من توقيع الاتفاق إذا أوفت طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق.وقال إسبر إن "الأمر (الخاص بمنع التنقل) يجب ألا يؤثر عليه (الانسحاب)".