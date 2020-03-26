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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 26 مارس 2020

الخميس 26/مارس/2020 - 07:11 ص
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تعود إليك الحماسة والحيوية ويدعوك اليوم إلى الاهتمام بأوضاع مالية وإرثية قد تعود لأحداث أو أوضاع ماضية تعيد النظر بها، يتحدث الوضع الفلكي عن تغييرات في حياتك ومنزلك.
عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.
صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد، ولا سيما الليمون في الشتاء.

الثور
مهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن حل كل المشكلات العالقة وإيجاد التسويات المناسبة لها.
عاطفيًا: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.
صحيًا: لا تعرض نفسك للطقس البارد؛ ولا سيما إذا كنت تعاني الروماتيزم.

الجوزاء
مهنيًا: لا تتحدّ الأقدار لئلا تنقلب عليك. كن حذرًا وذكيًا وجابه المستجدات بحكمة، تسير الأمور كما تشتهي.
عاطفيًا: اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا؛ ولا سيّما بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة.
صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين.

السرطان
مهنيًا: إرادتك القويّة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.
عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، حاولا أن لا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.
صحيًا: تناول بعض الخضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.

الأسد
مهنيًا: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل.
عاطفيًا: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.
صحيًا: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.

العذراء
مهنيًا: تجد نفسك أمام خيارات كثيرة، وتتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية، وتضاعف المسؤؤليات بسبب واجبات طارئة لم تحسب لها حسابًا.
عاطفيًا: يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس.
صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال.

الميزان
مهنيًا: يصبح بإمكانك التحرّك بثقة وبوضوح في الرؤية، لا بدّ من أن تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى.
عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصوّر.
صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، قرار قطعه بيدك وحدك. حذار.

العقرب
مهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك.
عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما سيدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجددًا.
صحيًا: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام.

القوس
مهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.
عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.
صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الجدي
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الثور الترابي الصديق قد يحمل بعض الأخبار المالية الجيدة وغير المتوقعة، ويجعلك مقبلًا على الحياة أفضل من السابق.
عاطفيًا: تصرفات الحبيب الجميلة تستفزك وقد تدفعك الى التصرف معه بالمثل، وتحاول ضبط أعصابك.
صحيًا: قد ينتابك بين الحين والآخر شعور بالكآبة، إنها مجرد مرحلة عابرة.

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