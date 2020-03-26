حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 26 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 26 مارس 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:الحملمهنيًا: تعود إليك الحماسة والحيوية ويدعوك اليوم إلى الاهتمام بأوضاع مالية وإرثية قد تعود لأحداث أو أوضاع ماضية تعيد النظر بها، يتحدث الوضع الفلكي عن تغييرات في حياتك ومنزلك.عاطفيًا: عليك أن تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.صحيًا: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد، ولا سيما الليمون في الشتاء.الثورمهنيًا: ينتابك شعور بالارتياح الكبير، ولن تعجز عن حل كل المشكلات العالقة وإيجاد التسويات المناسبة لها.عاطفيًا: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.صحيًا: لا تعرض نفسك للطقس البارد؛ ولا سيما إذا كنت تعاني الروماتيزم.الجوزاءمهنيًا: لا تتحدّ الأقدار لئلا تنقلب عليك. كن حذرًا وذكيًا وجابه المستجدات بحكمة، تسير الأمور كما تشتهي.عاطفيًا: اللقاء مع الشريك قد يكون مثمرًا؛ ولا سيّما بعد القطيعة التي نشأت بينكما بسبب قلة الثقة.صحيًا: قم بين الحين والآخر بتمارين رياضية للمعدة أو للكتفين أو لعضلات الفخذين.السرطانمهنيًا: إرادتك القويّة وإصرارك على النجاح يسهمان في تمكّنك من رفع مستوى التحدي، فحافظ على الوتيرة نفسها.عاطفيًا: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، حاولا أن لا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.صحيًا: تناول بعض الخضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.الأسدمهنيًا: لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل.عاطفيًا: الوضع العاطفي لا يشكو أي جفاء، وبانتظارك ارتياح عاطفي ومناخ جميل يفرض نفسه.صحيًا: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.العذراءمهنيًا: تجد نفسك أمام خيارات كثيرة، وتتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية، وتضاعف المسؤؤليات بسبب واجبات طارئة لم تحسب لها حسابًا.عاطفيًا: يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس.صحيًا: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك، لا تكثر من الصراخ والانفعال.الميزانمهنيًا: يصبح بإمكانك التحرّك بثقة وبوضوح في الرؤية، لا بدّ من أن تثمر جهودك نتائج مُرضية ومقبولة، لتثبت جدارتك بمركز أفضل وتكاتف أقوى.عاطفيًا: تعامل مع الشريك بحكمة وهدوء، فهو حسّاس أكثر من اللزوم، لكنّه في الوقت نفسه ليس سهلًا كما تتصوّر.صحيًا: بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها خيط رفيع، قرار قطعه بيدك وحدك. حذار.العقربمهنيًا: لا تكن متذمرًا مهما سعى بعضهم للضغط عليك، فقدرتك فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك.عاطفيا: نصيحتك للشريك واضحة ووصلت في أوانها، وهذا ما سيدفعه ولا شك إلى إعادة حساباته مجددًا.صحيًا: تخلص من كل ما يسبب لك الإزعاج، وانس هموم العمل، ومارس الرياضة بانتظام.القوسمهنيًا: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل.عاطفيًا: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه.صحيًا: تمر بظروف صعبة تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.الجديمهنيًا: انتقال القمر إلى برج الثور الترابي الصديق قد يحمل بعض الأخبار المالية الجيدة وغير المتوقعة، ويجعلك مقبلًا على الحياة أفضل من السابق.عاطفيًا: تصرفات الحبيب الجميلة تستفزك وقد تدفعك الى التصرف معه بالمثل، وتحاول ضبط أعصابك.صحيًا: قد ينتابك بين الحين والآخر شعور بالكآبة، إنها مجرد مرحلة عابرة.