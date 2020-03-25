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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة كفر الشيخ تنفي ظهور حالة جديدة مصابة بكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:12 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه لا صحة لما تردد عن ظهور حالة إصابة بفيروس "كورونا المستجد" لمواطن يبلغ من العمر 63 سنة، ومقيم بقرية دقلت، التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك أثناء تواجده بمستشفى الحميات.

وأضافت سلام، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حتى الآن توجد حالة إيجابية واحدة فقط في المحافظة وهي لمواطن من مركز دسوق، كان عائدا من محافظة البحر الأحمر، وتم تحويله لمستشفى العزل بمنطقة العجمي بالإسكندرية، وحتى الآن لم تظهر أي حالات إيجابية أخرى، وأنه قد تم الاشتباه في إصابة 47 شخصا وتم عزلهم حتي جاءت نتائجهم سلبية وخرجوا جميعا.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن هناك اشتباها في 3 أشخاص فقط، حالتان منهم ما زالتا محجوزتين في مستشفي الصدر، والحالة الأخرى بمستشفي كفر الشيخ العام، وحتي الآن لم تتأكد إصابتهم بالفيروس، مؤكدة أنها ستعلن حال اكتشاف إيجابية أي حالة من من باب الشفافية التي تتبعها الدولة منذ بدء الأزمة.

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