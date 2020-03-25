الصحة العالمية: أمام أمريكا وقت لمنع تحولها لبؤرة جديدة لكورونا

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الأربعاء: إنه ما زال أمام الولايات المتحدة الوقت، لبذل الجهود اللازمة للحيلولة دون تحولها إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأشارت هاريس - في تصريحات تليفزيونية، نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن احتمالية تحول الولايات المتحدة إلى بؤرة للوباء موجودة، لكن ما زال هناك وقت لتغيير ذلك.ورغم ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، قالت هاريس: إن الولايات المتحدة، يمكنها تغيير مسارها، موضحة أن البلاد لديها أفضل خبراء الصحة والتكنولوجيا في العالم الذين بإمكانهم التوصل إلى خطط مبتكرة لحل الأزمة.وذكرت هاريس أن وصفة النجاح في وجه فيروس "كورونا"، تتضمن إجراء الاختبارات على الناس وتحديد الأشخاص المصابين، ثم عزل هؤلاء الناس أو من تعرضوا للمصابين، وأخيرًا علاجهم لكن مع الحفاظ على حماية العاملين بالصحة.جدير بالذكر أن فيروس (كوفيد-19) انتشر سريعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغ آخر عدد للمصابين 61 ألف حالة بينما وصل عدد الضحايا إلى 849 حالة وفاة.