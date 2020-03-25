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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يسجل حالتي وفاة جديدتين بـ«كورونا»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:06 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الطبية في لبنان، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 6 حالات.

وذكر مستشفى رفيق الحريري الجامعي ببيروت (المركز الطبي الرئيسي في لبنان للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا) في بيان، أن حالة وفاة وقعت في المستشفى اليوم لمصاب بفيروس كورونا، كان يرقد في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الفيروس.

وأشار المستشفى، إلى أن مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ بدء التعامل مع الإصابات بلغ 20 حالة.

من جانبه، أعلن مستشفى سيدة المعونات الجامعي بمدينة جبيل (محافظة جبل لبنان) أن حالة وفاة وقعت في المستشفى اليوم لمريض كان يعاني من حالة متقدمة من سرطان الرئة، وجرى استقباله منذ بضعة أيام إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح المستشفى، في بيان مساء اليوم، أن 6 أشخاص غادروا اليوم القسم المخصص لاستقبال المرضى بفيروس كورونا، من بينهم الوزير السابق محمد الصفدي، بعد ظهور النتائج السلبية للفحوصات المخبرية التي أجريت لهم.

كانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 333 حالة ثبتت إيجابيتها من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية.

على صعيد متصل، أعلن سفير المملكة المتحدة لدى لبنان كريس رامبلنج أن بلاده قدمت إلى لبنان أدوات ومعدات طبية في إطار جهود التصدي لفيروس كورونا، بقيمة 340 ألف جنيه استرليني (400 ألف دولار أمريكي) من خلال منظمة الصحة العالمية في لبنان.

وأشار السفير البريطاني، في تصريح، إلى أن التحديات التي سببها فيروس كورونا غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وأن مواجهة هذه الأزمة تتطلب ردا مجتمعيا شاملا.

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