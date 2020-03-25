خالف قرار الحظر.. إغلاق مصنع في الغربية

أغلقت قوات الشرطة بمديرية أمن الغربية اليوم، مصنعا للصناعات الغذائية بطريق طنطا – القاهرة الزراعي أمام كوبري فاروق بمدينة طنطا بسبب العمل في ساعات الحظر وتواجد العمال.جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.وأكد محافظ الغربية أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.