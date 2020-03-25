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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خالف قرار الحظر.. إغلاق مصنع في الغربية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:05 م
إغلاق مصنع في الغربية
إغلاق مصنع في الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أغلقت قوات الشرطة بمديرية أمن الغربية اليوم، مصنعا للصناعات الغذائية بطريق طنطا – القاهرة الزراعي أمام كوبري فاروق بمدينة طنطا بسبب العمل في ساعات الحظر وتواجد العمال.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ الغربية أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، تستهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

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