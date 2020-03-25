ارتفاع وفيات كورونا في سويسرا إلى 143

ارتفع عدد الوفيات في سويسرا نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الأربعاء إلى 143 حالة، مع ارتفاع الإصابات في البلاد إلى 10.388 حالة.وذكر موقع "سويس إنفو" السويسرية، أن الحكومة أصدرت توصية للمواطنين بالبقاء في المنزل خاصة المرضى وكبار السن، وكذلك حظر التجمعات التي تتعدى 5 أشخاص في جميع أنحاء البلاد، بجانب اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد.وأضاف الموقع، أن الحكومة أعلنت أن البلاد في حالة "وضع استثنائي"، وهو ما يعني حظر كل الفعاليات العامة والخاصة وإغلاق الحانات والمطاعم والأماكن الثقافية والرياضية، مع إبقاء الأعمال التجارية التي تبيع سلعا ضرورية مفتوحة، مشيرا إلى أن المدارس ما زالت مغلقة في جميع أنحاء البلاد، على أن تظل تلك الإجراءات قيد التنفيذ حتى 19 أبريل المقبل.وأشار إلى أن مقاطعة تيسينو في جنوب سويسرا، وجهت بإيقاف عمليات جميع المصانع، وذلك رغم تحذير الحكومة المركزية لمجالس المقاطعات بعدم تجاوز توصيات الحكومة بشكل أحادي.ولفت الموقع إلى أن الحكومة بدأت في إرسال رحلات تشارتر لإعادة السياح السويسريين العالقين في الخارج.