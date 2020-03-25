هدوء يسيطر على طريق مصر الإسكندرية الزراعى

شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، مساء اليوم، حالة من الهدوء التام بعد بدء الأجهزة الأمنية في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.كانت مراكز ومدن محافظة الغربية قد شهدت انتشارا أمنيا مكثفا لتطبيق الحظر، وجابت دوريات أمنية جميع المراكز للتعامل الصارم مع أي شخص يحاول خرق الحظر، وكذا المرور على المحلات والكافتيريات التي تضمنها قرار الغلق في المواعيد التي حددها قرار رئيس الوزراء، إلى جانب استمرار الحملات التموينية لمواجهة التجار محتكري السلع الغذائية، والمحاولين استغلال الأزمة في التربح غير المشروع.