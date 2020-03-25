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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة سعودية تطور لقاحا حلالا لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:44 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
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أعلنت شركة الأدوية الحيوية السعودية (سعودي فاكس) "SaudiVax "، الأربعاء، بدء تطوير لقاح حلال مضاد لفيروس كورونا المستجد، سيكون جاهزًا في غضون عام.

وقال مازن حسنين، العضو المنتدب لشركة سعودي فاكس، وهي شركة خاصة محلية تتعاون في تطوير لقاح لفيروس كورونا "كوفيد 19"، يجري تطويره في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، أنهم في المرحلة الأخيرة من مرحلة الاكتشاف.

وأوضح حسنين، أستاذ الجراحة في جامعة الملك سعود في الرياض، في تصريحات لموقع قناة "العربية" بنسخته الإنجليزية: "نأمل أن يكون اللقاح في السوق في الشرق الأوسط في غضون عام، على الرغم من أن ذلك يعتمد على عوامل عديدة".

وأشار حسنين إلى أن شركته سعودي فاكس "تعمل بجد لسد الفجوة" من خلال بناء منشأة لتطوير وتصنيع اللقاحات والتي من المرجح أن تعمل بكامل طاقتها خلال عامين، وأنهم يسعون بدعم من قطاعات حكومية متعددة إلى تدريب المواطنين السعوديين على تطوير وتصنيع اللقاحات.

وأعلنت السلطات السعودية تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة المرض بينها فرض جزئي لحظر التجول ومنع العمرة وإغلاق الحرمين الشريفين وإجراءات أخرى.

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