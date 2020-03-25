محافظ أسيوط عن تطبيق الحظر: الشارع أصبح لديه وعي بالأزمة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الشرطة وكل الجهات المسؤولة كلها منتشرة في الشارع وهناك التزام جيد بتطبيق الحظر إلاّ من بعض الذين لديهم بعض الظروف كالمستشفيات.أضاف محافظ أسيوط، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الناس تعي أن كل هذه التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في صالحهم تمامًا، وهم على درجة كبيرة من الوعي في هذا الأمر.أوضح أن المحافظة كان لديها استعداد مبكر جدًا لازمة فيروس كورونا، وتم تجهيز مستشفيين على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية والأجهزة وكان هناك تنسيق مع المعنيين من وزارة الصحة والأجهزة التنفيذية والخدمات الصحية.