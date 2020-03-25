وزير الأوقاف: غلق مكتبة السيدة زينب وجميع مكتبات الاطلاع

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، غلق مكتبة مسجد السيدة زينب، ومكتبة المركز الثقافي بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومكتبة المركز الثقافي بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وسائر مكاتب الاطلاع.ويشمل قرار الغلق المكتبات سواء أكانت ملحقة بمسجد أم مستقلة بذاتها ابتداء من صباح غد الخميس الموافق ٢٦ مارس، طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد.يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الأوقاف المصرية للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا.