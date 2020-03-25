«المسيح إلهنا الصالح».. عنوان الحلقة الأحدث من كرياليسون

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة الحلقة الأحدث من حملة "كرياليسون - يارب ارحم"، لليوم الأربعاء.وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" تحت شعار "المسيح إلهنا الصالح".يشار إلى أن حملة كرياليسون هي رسالة يومية لقداسة البابا تواضروس الثاني خلال فترة الصوم الكبير وتأمّلات حول طلبة "ارحمنا يا لله ثم ارحمنا" بدءًا من يوم عيد الصليب، الخميس ١٩ مارس.. ١٠ برمهات.على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.كان المجمع المقدس للكنيسة منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.