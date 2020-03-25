رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الأسبانية تؤكد إصابة نائبة رئيس الوزراء بـ«كورونا»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:33 م
كارمين كالفو
كارمين كالفو
أ ش أ
طباعة
أعلنت الحكومة الأسبانية، أن نتائج الفحوصات لنائبة رئيس الوزراء كارمين كالفو، أكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار بيان الحكومة، وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن تأكيد الإصابة جاء بنتيجة الفحوصات التي جرت اليوم، فيما كان الفحص الأول سلبيا.

وأضافت في البيان أنه تم إجراء الفحص الثاني لأن الأول أثبت أنه غير كاف، مؤكدة أن كالفو بحالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي حاليا.

يذكر أن كارمين كالفو من مواليد عام 1957، وتولت منصبها الحالي منذ يونيو 2018.

موضوعات متعلقة

السفير الصيني بالقاهرة: مصر ستنجح في معركتها ضد كورونا

الشهادة الإعدادية 2020 .. «التعليم» تصدر حزمة من القرارات غدًا

«فيروس مسيس».. الصين تكشف عن الحقيقة الكاملة حول «هانتا»

عائلة معتز مطر: دعوى قضائية ضد الإعلامي الهارب لإسقاط الجنسية عنه

الصور

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

image description

الشوارع خالية.. أهالي الهرم وفيصل يلتزمون بقرار حظر التجوال (فيديو)

الأكثر قراءة

الصحة: حالة وفاة و54 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبد الحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما في الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبد الحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما في الملجأ

الصحة

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس «كورونا» العظيمة
المزيد

الثقافة

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية

«خليك فى البيت»: زيارة مجانية للمتاحف وإصدارات دار الكتب

أدباء مغاربة يطلقون صيحة إنذار: «الزموا بيوتكم لتجنيب البلاد كارثة»

«اقرأ معانا» من البيت: معكم إبراهيم عبد المجيد بـ«العابرة»