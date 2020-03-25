الحكومة الأسبانية تؤكد إصابة نائبة رئيس الوزراء بـ«كورونا»

أعلنت الحكومة الأسبانية، أن نتائج الفحوصات لنائبة رئيس الوزراء كارمين كالفو، أكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وأشار بيان الحكومة، وفق ما أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن تأكيد الإصابة جاء بنتيجة الفحوصات التي جرت اليوم، فيما كان الفحص الأول سلبيا.وأضافت في البيان أنه تم إجراء الفحص الثاني لأن الأول أثبت أنه غير كاف، مؤكدة أن كالفو بحالة جيدة وتتلقى العلاج الطبي حاليا.يذكر أن كارمين كالفو من مواليد عام 1957، وتولت منصبها الحالي منذ يونيو 2018.