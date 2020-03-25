مدير أمن القاهرة يتفقد القوات المتواجدة بالشوارع لفرض حظر التجوال

تفقد اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، القوات المتواجدة بالشوارع لفرض حظر التجوال منذ السابعة مساء.وأكد مصدر أمنى أن الحالة الأمنية مستقرة تماما، وهناك التزام كبير من المواطنيين بالبقاء فى المنازل.وأضاف المصدر أن هناك تعليمات مشددة للقوات بالتعامل بمنتهى الحزم مع أى خروقات، حفاظا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا.وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بفرض حظر التجول لمدة أسبوعين من الساعة 7 مساء إلى الـ 6 صباحا.