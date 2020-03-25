رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كورونا يصيب 4 أطباء بتونس ويضع أكثر من 100 عامل طبي في الحجر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:26 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلن عضو لجنة متابعة خطة التصدي لفيروس "كورونا" المستجد في تونس عثمان الجلولي، بلوغ عدد الإصابات بالفيروس لدى الأطباء من مختلف الاختصاصات إلى 4 إصابات على الأقل، وخضوع أكثر من 100 فرد طبي وشبه طبي في القطاعين العام والخاص إلى الحجر الصحي.

وقال الجلولي وهو كاتب عام لجامعة الصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: لدينا ما يفوق 100 شخص طبي وشبه طبي خضعوا للحجر الصحي، مبينا، أنه تم وضع البعض من هؤلاء الأشخاص في مراكز تم تخصيصها لهم من وزارة الصحة، في حين تم عزل الآخرين في منازلهم من أجل الحد من انتشار العدوى.

وبالنسبة إلى إمكانية غلق أقسام طبية في بعض المستشفيات العامة والخاصة التي تبين إصابة عدد من العاملين بها بفيروس كورونا المستجد، قال عثمان الجلولي: إنه لن يتم إغلاق تلك الأقسام الطبية نهائيا وإنما سيجري تعقيمها بالكامل ثم القيام بتحاليل للتثبت من خلوها من فيروس كورونا لتعود إلى نشاطها المعهود.

وأشار إلى أن الجامعة العامة للصحة تقوم بجهودها من أجل تمكين المؤسسات الصحية من وسائل حماية أفرادها الطبية والشبه الطبية والمرضى وفق معايير منظمة الصحة العالمية، داعيا إلى توسيع رقعة التحاليل المخبرية لتقصي فيروس كورونا، لا سيما في أوساط الإطارات الطبية والشبه الطبية.

موضوعات متعلقة

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

الداخلية تنشر قواتها في شوارع القاهرة لتنفيذ حظر التجول الجزئي.. وتحذر المخالفين

الإجمالي 442 مصابًا.. الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

متحدث الحكومة: لو وصلنا للسيناريو الثالث فلن تجدى معه أى إجراءات (فيديو)

الصور

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

image description

حظر الأربعاء: لا أحد يمر فى «وسط البلد»

image description

الشوارع خالية.. أهالي الهرم وفيصل يلتزمون بقرار حظر التجوال (فيديو)

الأكثر قراءة

الصحة: حالة وفاة و54 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

«الصحة» تطلب متطوعين للعمل بمستشفيات العزل لمواجهة كورونا

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

سر رفض عبد الحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما في الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

نجم الساعة

سر رفض عبد الحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما في الملجأ

الصحة

العيون الحمراء أحد أعراض كورونا

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

نجاح ساحق لمبيعات realme C3 بعد دقائق من إطلاقه.. والجميع في انتظار realme 6i

اللهم إني أسألك خيرها.. دعاء الرياح والعواصف "قرآن وسنة" بعد توقعات رياح الخماسين

خطوات الاشتراك في خدمات واتش ات Watch iT لمشاهدة الأفلام والمسلسلات مجانًا

مقالات الرأي
جلال حمام
مِن رَحِم الأزَمَات تفيض الرَحَمات
صفوت البياضي
سباق فيروس كورونا وموقف العالم
حسين عثمان
تجليات على الحجار فى مواجهة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس «كورونا» العظيمة
المزيد

الثقافة

كتاب يكشف 3 طرق لدراسة الأمراض الوبائية

«خليك فى البيت»: زيارة مجانية للمتاحف وإصدارات دار الكتب

أدباء مغاربة يطلقون صيحة إنذار: «الزموا بيوتكم لتجنيب البلاد كارثة»

«اقرأ معانا» من البيت: معكم إبراهيم عبد المجيد بـ«العابرة»