محافظ جنوب سيناء: تخفيض إيجارات المحلات بنسبة 25%





مشيرا إلى أنه تم طلب دعم من صندوق الإعانة والكوارث بواقع 10 ملايين جنيه، كما تم حصر جميع المنازل التي تهدمت أو التي تحتاج إلى ترميم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.



وأضاف المحافظ أنه قامت مديرية القوى العاملة أيضًا بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة والتي تحمل كارنيها صادرًا من إدارة العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه، تصرف من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لعدد 3644 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالإدارة، على أن يتم الصرف اعتبارًا من 30 مارس الجاري ولمدة شهر، كما قامت القوى العاملة باستخراج شهادة أمان فئة 500 جنيه للصيادين المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة.



وأوضح المحافظ إتاحة الفرصة لباقي العمالة غير المنتظمة، والمسجلة بإدارة العمالة غير المنتظمة بجنوب سيناء على أن تقوم بتسجيل نفسها على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة كما يلي www.manpower.gov.eg.



وفي سياق متصل، أكد المحافظ سرعة قيام مديرية الأوقاف أيضا بالمحافظة اتخاذ الإجراءات لصرف مبلغ 350 ألف جنيه لـ700 أسرة من الذين تضرروا من آثار السيول أو عمالة غير منتظمة والأسر الأشد احتياجًا بواقع 500 جنيه لكل أسرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لعدم ازدواجية الصرف.

أصدر محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات تضمنت رفع المعاناة عن كاهل المواطنين بالمحافظة، منها تخفيض إيجارات المحلات التابعة للمحافظة بنسبة 25% لمدة 3 أشهر اعتبارًا من أول أبريل المقبل حتى نهاية يونيو القادم، بالإضافة إلى التأكيد على الاستمرار والإسراع في تنفيذ أعمال التطهير بالرش في كل المدن خاصة الطرق والميادين والمنشآت المهمة والحيوية.يأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتكثيف وتشديد حالة الاستنفار والاستعداد الكامل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ضمن جهود الحكومة والدولة، ورفع وتخفيف الآثار عن الأسر التي تضررت سواء من آثار السيول أو لأن عائلها من العمالة غير المنتظمة المتضررة.وأكد المحافظ، في تصريح له، قيام مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات عاجلة لأسرتين من مدينة رأس سدر من المتوفين عائلهم جراء السيول الأخيرة بواقع 25 ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي و5000 جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالإضافة لمبلغ 25 ألف جنيه من الجمعية الشرعية.