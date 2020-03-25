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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أسباب وأعراض وعلاج التهاب العيون

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:22 م
التهاب العيون
التهاب العيون
إسلام جمال
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تلتزم ملايين الأسر في مصر بالعزل الصحي، نظرًا لتفشي وباء كورونا المستجد، وبلا شك تحتاج هذه الفترة إلى كسر الملل من خلال مشاهدة بعض الأفلام والمسرحيات، لكن هذا يمكن أن يتسبب في التهاب العين «قرحة العين».

«قرحة العين» أحد مشاكل الشائعة لدى البعض، خاصةً خلال المواسم الحارة مثل الصيف، ويعتبر من الأمراض المعدية، حيث يمكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر، وفقًا لما أكده الأطباء بموقع «healthybuilderz» الطبي.

الأسباب الأكثر شيوعًا لـ«التهاب العين»:
وفقًا لما ذكره الأطباء بالموقع، فقد تكون الحالة بسبب الاحتكاك المفرط في العينين، المهيجات المحمولة جوًا مثل الدخان.
ويمكن لبعض العوامل البيئية مثل المواد الكيميائية والتعرض لأشعة الشمس، بالإضافة للعمل المطول مثل استخدام الكمبيوتر أو قراءة كتاب.

العلامات والأعراض:
تشمل أعراض التهاب العينين إحمرار العين وحرقان ورهاب ضوء وصعوبة في فتح العينين بعد النوم وتفريغ مائي وسيلان أنف وتورم غدد ليمفاوية والتهاب حلق.

العلاجات المنزلية:
يمكن إعطاء الأدوية لعلاج آلام العين، ومع ذلك يمكن أيضًا إجراء العلاجات في المنزل ومنها:

الماء البارد
أحد العلاجات لالتهاب العين هو الماء البارد، فوفقًا لـ Style Craze فإنه يخفف من وجع العين، بما في ذلك التورم، وهناك خيار آخر للتطبيق البارد هو استخدام مكعبات الثلج.

ضغط دافئ وزيوت أساسية
هناك علاجان آخران للالتهاب في العينين تشمل الضغط الدافئ والزيوت الأساسية مثل زيت البابونج وزيت اللافندر، حيث يمكن استخدام الكمادات الدافئة باستخدام وسادة قطنية مصنوعة من القماش المعقم.

الخيار والبطاطس
يساعد الخيار والبطاطس أيضًا في حل آلام العين، حيث يشفي الخيار وجع العين وتهيجها بينما تخفف البطاطس من التهاب العين.
يتم غمر شرائح الخيار في ماء بارد مثلج لمدة عشر دقائق وتوضع على الجفون المغلقة، بعد ذلك، يمكن أيضًا وضع البطاطس المبشورة على العين لمدة 15 دقيقة تقريبًا.
الحليب، بالإضافة إلى محتواه من البروتين والكالسيوم، يساعد الحليب أيضًا على حل آلام العين، فقد يستخدم الشخص كرة قطنية لتنقع في الحليب البارد قبل فركه حول العينين.

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