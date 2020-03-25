تونس تنشئ هيئة وطنية لمكافحة «كورونا»

أعلن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، عن إنشاء الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا المستجد" والتي تضم قيادات عليا من وزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، "من أجل فرض الالتزام التام بإجراءات مكافحة هذا الفيروس".وأفاد الفخفاخ، في تصريح إعلامي، اليوم الأربعاء، بأن هذه الهيئة ستتولى بالتنسيق مع كل من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي يرأسها واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث، مشيرا إلى أن إنشائها يهدف إلى "ضمان تطبيق الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفيروس في كل جهات البلاد".وأكد الفخفاخ، أن الهيئة ستسهر على متابعة مدى التزام المواطنين بإجراء الحجر الصحي التام، الذي أقره مجلس الأمن القومي، كما ستتابع تطبيق إجراء العزل الصحي الذاتي الذي تفرضه السلطات الصحية على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وذلك طيلة 14 يوما.وأشار إلى أن مهام هذه الهيئة الوطنية تشمل أيضا "متابعة انتظام التزويد بالمواد الأساسية لصالح المواطنين، وستراقب توزيع المعونات الاجتماعية للعائلات المعوزة وعديمة الدخل، فضلا عن أنها ستقوم برفع توصيات إلى اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، من أجل اتخاذ التدابير لاحتواء الفيروس".وشدد على أنه سيتم "فرض تطبيق القانون، على كل من لا يلتزم بالحجر الصحي التام"، مذكرا عموم المواطنين، بأن "مكافحة الفيروس بأيديهم" وبأن "قرار مكوثهم في المنازل، أثناء فترة الحجر، سيمكن من حفظ صحة المجتمع وسلامته".