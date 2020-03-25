شعبة المخابز: نعمل بطاقة إضافية خلال هذه الأيام لمنع التزاحم

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه يوجد 30 ألف مخبز بلدي بخلاف أفران العيش الإفرنجي تعمل بكل طاقتها، ويوجد إضافات في هذه الأيام عن الأيام السابقة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بداية ساعات العمل تبدأ من الساعة الثانية صباحًا حتى الخامسة ليتم التوزيع من السادسة صباحًا وذلك لمنع التزاحم أمام المخابز، وهذه التعليمات صادرة لكل أصحاب المخابز".وناشد ضباط الشرطة بأن يتعاملوا مع عمال المخابز بهدوء، وذلك بسبب ساعات الحظر، وذلك نظرًا لتحركهم بداية من الساعة الثانية صباحًا وهو وقت الحظر وأنه تم مناقشة الأمر مع وزارة التموين، وكذلك محافظ الجيزة وتفهم الموقف وأعطى توجيهاته ومن غدًا سيتم أخذ اسم العامل ورقمه القومي، وتوصيلها للإدارة المسئولة لمنحهم تصريح التحرك خلال ساعات الحظر.