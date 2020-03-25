الجزائر تعرض على موريتانيا مساعدتها في التصدي لـ«كورونا»

قالت الرئاسة الجزائرية، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، مع نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لـ"الاطمئنان على الوضعية الصحية في البلد الشقيق، على ضوء تفشي وباء كورونا فيروس في العالم".وأوضحت الرئاسة الجزائرية في بيان، أن الرئيس تبون أعرب خلال المكالمة الهاتفية عن "تضامن الجزائر، واستعدادها الدائم لمساعدة أشقائها الموريتانيين في السراء والضراء".ونوهت إلى ان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر عن تأثره بمبادرة الرئيس تبون الأخوية، وتقديره لموقفه في هذه اللحظات الصعبة، كما طمأنه بأن الوضع متحكم فيه، وأن كل الإجراءات الاحتياطية اتخذت لمواجهة أي طارئ.