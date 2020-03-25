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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كايرو كابيتال» تطرح وحدات «ليك ويست الشيخ زايد»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:14 م
كايرو كابيتال
كايرو كابيتال
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استقرت شركة «كايرو كابيتال» للتطوير العقارى على طرح وحدات المرحلة الأولى من مشروع «ليك ويست» فى مدينة الشيخ زايد، الشهر المقبل، بعد الانتهاء من التجهيزات والتراخيص اللازمة، تمهيدًا لبدء الإنشاءات.

وقال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة «كايرو كابيتال»، إن مشروع «ليك ويست» يقام على مساحة ٢٢ فدانًا، ويضم ١٢٠ فيلا على مساحات تتراوح بين ٢٦٥ و٥٠٠ متر مربع، وتبدأ أسعارها من ٣.٥ مليون جنيه.

وأشار إلى إسناد التصميمات والأعمال الاستشارية لمكتب «عرب آرت»، على أن يسلم المشروع فى العام المقبل، وتكون المبانى فيه على نسبة ١٥٪ من إجمالى المساحة، مع تخصيص الباقى للمسطحات الخضراء والشق الخدمى.

وكشف عن أن الشركة تطور مشروعين فى منطقة حدائق أكتوبر، بإجمالى ٣٠٠ وحدة تم بيعها بالكامل، منوهًا بانتهاء كل الأعمال الإنشائية مع الإعداد لتسليم الوحدات خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتابع: «خطة الشركة تتضمن التوسع فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة الشيخ زايد، فى ظل تزايد الطلب عليها، ونمو مشروعات غرب القاهرة بمعدل ثابت وطلب متوازن مع المعروض، بالإضافة إلى ما شهدته فى الفترة الأخيرة من دخول عدد من كبار المطورين لتنمية مشروعاتها»، متوقعًا أن ترتفع المنافسة فى غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تشهده الفترة الحالية من مشروعات وعروض جديدة. وقال «سليم» إن إرجاء معرض «سيتى سكيب» العقارى لن يؤثر على خطط الشركات أو رغبات العملاء التى اعتادت الشراء خلال هذه الفترة من كل عام، مشيرًا إلى أن إقامة المعرض فى النصف الثانى من العام الجارى ستعيد الرواج لمبيعات الشركات.

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