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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة القيامة بالقدس بعد إغلاقها (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:13 م
كنيسة القيامة
كنيسة القيامة
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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نشر أديب جواد جوده الحسيني، حامل مفاتيح كنيسة القيامة بالقدس، منذ قليل، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مجموعة من صور كنيسة القيامة عقب إغلاقها بداية من الساعة الخامسة من عصر اليوم ولمدة أسبوع.

وعلق أديب على قرار الإغلاق قائلا: "صلوا معي بأن نلتقي بالقريب العاجل ونحن نفتح أبواب كنيسة القيامة المقدسة وأبواب القدس الشريف.. صلوا معي".

وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل المُقبل.

وكان المجمع المقدس للكنيسة قد منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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