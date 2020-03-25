إضراب الأطباء وطواقم التمريض في زيمبابوي بسبب كورونا

دخل الأطباء وطواقم التمريض في زيمبابوي في إضراب، وارجعوا السبب وراء ذلك إلى نقص الملابس الواقية اللازمة للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).وقال تاواندا زفاكادا، عضو نقابة أطباء المستشفيات بزيمبابوي اليوم الأربعاء: "يتعرض أعضاؤنا للفيروس أثناء أداء واجباتهم. دخلنا إضرابا للتو وطالبنا الحكومة بتوفير ملابس واقية".وذكرت رابطة الممرضات في زيمبابوي أيضا أن "جميع الممرضات والممرضين توقفوا عن تقديم خدماتهم حتى تتم تلبية مطالبهم".وتشمل تلك المطالب الحصول على البدلات والملابس الواقية إضافة إلى توفير المياه للمستشفيات.يشار إلى أن زيمبابوي سجلت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.