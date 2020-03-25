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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إضراب الأطباء وطواقم التمريض في زيمبابوي بسبب كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:12 م
إضراب الأطباء
إضراب الأطباء
هبة محمد
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دخل الأطباء وطواقم التمريض في زيمبابوي في إضراب، وارجعوا السبب وراء ذلك إلى نقص الملابس الواقية اللازمة للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال تاواندا زفاكادا، عضو نقابة أطباء المستشفيات بزيمبابوي اليوم الأربعاء: "يتعرض أعضاؤنا للفيروس أثناء أداء واجباتهم. دخلنا إضرابا للتو وطالبنا الحكومة بتوفير ملابس واقية".

وذكرت رابطة الممرضات في زيمبابوي أيضا أن "جميع الممرضات والممرضين توقفوا عن تقديم خدماتهم حتى تتم تلبية مطالبهم".

وتشمل تلك المطالب الحصول على البدلات والملابس الواقية إضافة إلى توفير المياه للمستشفيات.

يشار إلى أن زيمبابوي سجلت ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

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