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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فيديو يرصد خطورة شائعات كورونا على الاقتصاد المصري

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:07 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
إسلام نصير - محمد الشريف
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بعد التهديد المتزايد لوباء كورونا المستجد (covid-19)، وتفشيه بالغالبية العظمى من دول العالم، أصبح الالتزام الذاتي بالقرارات الحكومية ومواجهة الشائعة المنتشرة هي السبيل الوحيد لمكافحة الجائحة الآن.

بدورها، أعدت تنسيقية شباب الأحزاب فيديو توضيحي مترجم بلغة الإشارة يفنّد الآثار الاقتصادية الناتجة عن نشر الشائعات حول فيروس كورونا المستجد.

كانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ناشدت وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي بإطلاق مبادرة "البالطو الأبيض"، والتي تسعى إلى توفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كَأطقم طبية مساعدة، لتقديم الخدمة الطبية في مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك في المراحل المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. شاهد

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