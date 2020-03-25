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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية: سنتعامل بحسم مع محاولة التشكيك فى إجراءات حماية المواطنين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:59 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل و عمرو المزيدي
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قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها خطط انتشار قوات الشرطة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس الوزراء، بحظر تحرك المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وشدد توفيق خلال الجولة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة الجادة والتنفيذ الفعال لقرار حظر التحرك.

وأكد توفيق استمرار تفعيل العمل الميدانى لكل القطاعات الأمنية لتوفير مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت المهمة والحيوية أثناء فترة الحظر المقررة.

ووجه وزير الداخلية بالتواجد الميدانى الفعال للمستويات القيادية والإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة.

والتقى وزير الداخلية بعدد من القيادات الأمنية ورجال الشرطة وأعرب عن تقديره لما بُذل من جهود من مختلف قطاعات الوزارة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، وأن الوزارة لا تألوا جهدًا فى تنفيذ الدور المنوط بها فى إطار الإجراءات التى تعتمدها الدولة لمواجهة إنشار فيروس "كورونا"، موضحًا أن الفلسلفة الأمنية لتنفيذ قرار الحظر تضع فى مقدمة أولوياتها سلامة المواطنين.

ووجه وزير الداخلية بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، لا سيما كبار السن والحالات المرضية، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى حالة المواقف الطارئة أثناء فترة الحظر باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وأوضح أن نجاح رجال الشرطة فى أداء واجبهم لتنفيذ إجراءات الحظر مرتبط بمدى تعاون المواطنين، مؤكدًا أهمية التكاتف للعبور من تلك الأزمة، معربًا عن ثقته فى تفهم المواطنين للإجراءات التى تتخذها الدولة والتى تهدف فى المقام الأول للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأعرب عن ثقته فى تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها، مؤكدًا أن رجال الشرطة والشعب المصرى وكل مؤسسات الدولة يدًا واحدة من أجل الحفاظ على وطننا سالمًا أمنًا مطمئنًا، موضحًا أن كل التقارير الواردة عكست وعى المواطنين والتزامهم بتنفيذ القرار.

وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحسم والحزم ووفقًا للقانون مع أى محاولة للنيل أو التشكيك فى الإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية مواطنيها.
وزير الداخلية: سنتعامل بحسم مع محاولة التشكيك فى إجراءات حماية المواطنين
وزير الداخلية: سنتعامل بحسم مع محاولة التشكيك فى إجراءات حماية المواطنين
وزير الداخلية: سنتعامل بحسم مع محاولة التشكيك فى إجراءات حماية المواطنين
وزير الداخلية: سنتعامل بحسم مع محاولة التشكيك فى إجراءات حماية المواطنين

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