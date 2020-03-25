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محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث سياسي يكشف تفاصيل الوضع في لبنان مع تفشي كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:59 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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قال شادي نشابة الباحث السياسي، إنه من المتوقع أن تستمر مدة اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا حتى منتصف شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن هناك حاجة كبيرة لتوفير المعدات الطبية في لبنان.

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" ان هناك 29 حالة إصابة إضافية اليوم، مشيرا إلى أن السلطات كانت قد أعلنت عن حالات أيضا منذ يومين.

وأوضح الباحث السياسي، أن عدد الحالات قد قارب على 450 حالة، مؤكدا أن نقص المواد الطبية يسهم في زيادة الحالات بشكل كبير.

وشددت وزارة الصحة اللبنانية مجددا على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بخاصة التزام الحجر المنزلي التام الذي أضحى مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

وأشارت الوزارة في وقت سابق، إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لم تتخطَّ بعد قدرة الجهاز الطبي على الاستجابة.

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