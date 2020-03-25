رئيس وحدة مكافحة العدوى: استخدام الكوع في فتح الأبواب للوقاية من «كورونا»

قالت الدكتورة هالة بدوي، رئيس وحدة مكافحة العدوى بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن هناك إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأضافت خلال حوارها ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، أن "كل مواطن عليه أن يغسل يده بشكل مستمر، وعندما يكح أي شخص يكح في منديل، ولو مفيش منديل كح في كمك".وشددت الدكتورة هالة بدوي، على أن كل إنسان عليه أن يلزم بيته ولا يصح أن ينزل أي مواطن كبير لأنه أكثر عرضة للإصابة.وأوضحت أن الدولة المصرية قامت باتخاذ إجراءات كثيرة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن استخدام كوع اليد في فتح الأبواب أمر مطلوب، للقضاء على الفيروس.