سفير الصين بالقاهرة: سنمد مصر بـ«لقاح كورونا» بعد انتهاء الاختبارات

قال لياو لي تشانج، سفير الصين بالقاهرة، إن بكين تعمل حاليا على اختبار لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد.وأضاف «لياو لي تشانج» في تصريحات له اليوم، خلال المؤتمر السادس للسفارة الصينية الخاص بانتشار فيروس «كوفيد- 19»، إن بلاده أجرت المرحلة الأولى من اختبار «لقاح كورونا» بنجاح.وأشاد سفير بكين في القاهرة بالعلاقات المصرية الصينية، قائلا إنها في أوج معدلاتها، مؤكدا أن بلاده ستمد القاهرة بـ«لقاح كورونا» بعد انتهاء الاختبارات، وسيتم التنسيق بين السفارة ووزارة الصحة المصرية للحصول عليه والقضاء على فيروس كورونا المستجد.