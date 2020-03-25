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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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حظر الأربعاء: لا أحد يمر في «وسط البلد»
الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:14 م
حظر الأربعاء
عدسة: أحمد فودة
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