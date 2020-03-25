السيسي للمصريين: أتطلع لالتزامكم بالإجراءات الاحترازية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من إجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصًا على سلامة وأمان مصر والمصريين.وتابع: أؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا، وأيضًا جهود أبنائنا في جميع الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر.مختتما: "أقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".