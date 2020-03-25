حاكم نيويورك: تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندريو كوومو، أن الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في الولاية، تجاوزت 30 ألف حالة، بينهم 285 وفاة، استمرارًا لتدهور متسارع للأزمة الناجمة عن الوباء.ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن كوومو، في مؤتمر صحفي، قوله: إن حصيلة الإصابات في ولاية نيويورك، ارتفعت خلال اليوم الجاري، بواقع 5146، ووصلت إلى نقطة 30811، علمًا بأن هذا العدد من المتوقع أن يزداد بشكل ملموس خلال الساعات القادمة.وأشار إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 285 حالة، بعد أن كانت هذه الحصيلة في الإحصائية الصادرة في هذا الوقت من أمس الثلاثاء 210 وفيات، في زيادة بواقع 75 حالة.وأوضح أن معظم الإصابات في الولاية تم رصدها في مدينة نيويورك، حيث ارتفع هذا العدد بواقع 2952 حالة ووصل إلى نقطة 17856 إصابة.وأضاف أن 3805 مصابين بالفيروس (12%) يرقدون حاليًا في مستشفيات الولاية، بينهم 888 (3%) في غرف العناية المركزة.