1000 شاب من «إرادة جيل» يستعدون لمواجهة كورونا

أعلن محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل وأمين الشباب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه فور إعلان وزارة الصحة عن فتح باب التطوع ضمن الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تلقى رغبة أكثر من ألف شاب من شباب الحزب للمشاركة.وقال أمين عام الحزب، في بيان اليوم، إنه تم توجيه الشباب للتسجيل فى الموقع الذى أعلنت عنه وزارة الصحة، فضلًا عن توفير أى مستلزمات طبية للشباب المتطوع.كانت وزارة الصحة قد طالبت كل مَن يرغب في الانضمام إلى فريق العمل الخاص بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد 2019، بملء بياناته من خلال استمارة إلكترونية من خلال التقديم عبر الرابط تحت شعار "كن بطلًا"، والتسجيل مفتوح لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع.