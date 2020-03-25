المرنم مايكل فايز يهادي مُحبيه بـ«عشتي يا ست الكل»

أطلق المرنم مايكل فايز أحدث أعماله الفنية، التي لاقت نجاحًا باهرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.وجاء العمل الفني ترنيمة للأمهات المصريات بمناسبة عيدهم، واحتفلت به مصر منذ عدة أيام، وحملت الترنيمة شعار «عشتي يا ست الكل» وجاءت الكلمات للشاعر رمزي بشارة المُلقب من قبل الأقباط بـ«بحر الكلام».وجاءت الألحان للمُلحن فادي طلعت، وجاء التوزيع الموسيقي والهارموني للموسيقار مينا ميلاد، وعزف الجيتارات للموسيقار باسم سعيد، وقام مهندس الأصوت رفيق عدلي بالهندسة الصوتية من تسجيل ومكساج وماسترينج.وشارك في صناعة الفيديو كليب، مساعد التصوير والإضاءة مارتن نبيل، وتم التصوير والمونتاج بوحدات Cadrage | Sameh Samy، وأخرجه سامح سامي، كما قام فايز بتقديم الشكر الخاص لاستوديو مايسترو والفنان عمانوئيل سعد.