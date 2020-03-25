الأمم المتحدة: فيروس كورونا يهدد البشرية جمعاء

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" "يهدد البشرية جمعاء.جاء ذلك خلال إطلاقه "خطة استجابة إنسانية عالمية" تستمر حتى ديسمبر مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.وقال جوتيريش، في مداخلة عبر الفيديو، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء: إن "تمويل هذه الخطة بالقدر الكافي سيسهم في إنقاذ العديد من الأرواح، وفي تزويد الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية بالإمدادات المختبرية اللازمة لإجراء الفحوص اللازمة، وبمعدات طبية لعلاج المرضى، مع حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية".وأوضح، أن الخطة "تتضمن أيضًا تدابير إضافية لدعم المجتمعات المضيفة التي تواصل فتح بيوتها وبلداتها بكل سخاء أمام اللاجئين والمشردين".