رئيس وزراء بريطانيا: سيتم رفع تدابير الإغلاق في أنحاء البلاد

أعلنت فضائية إكسترا نيوز أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، أكد أنه سيتم رفع تدابير الإغلاق في أنحاء البلاد بعد التأكد من أن المواطنين في أمان وانتهاء خطر تفشي فيروس كورونا.وأعلنت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت أمس، الثلاثاء، على أول علاج في الولايات المتحدة للفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من 50000 أمريكي، وهو من بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.