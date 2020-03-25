59 إصابة جديدة بـ«كورونا» في تونس

أعلن وزير الصحة التونسي الدكتور عبداللطيف المكي، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد"، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 173 حالة إصابة من إجمالي 1454 تحليلا مخبريا.وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة ثبتت إيجابيتها من خلال إجراء 229 تحليلا، محذرا من بداية انتشار "العدوى الأفقية" في البلاد بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي الشامل المفروض على البلاد.وأقر الوزير بفشل منظومة الحجر الصحي في البيت، وهو ما تسبب في انتقال العدوى إلى باقي أفراد الأسرة وبالتالي خروج العدوى إلى باقي المجتمع، ملمحًا إلى أن السلطات تتجه إلى الحجر الصحي الإجباري للمصابين بالفيروس، بعدما أصبحت أعداد حالات الإصابة المحلية أكثر من الحالات الوافدة.