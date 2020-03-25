الجمارك: العمل بالموانئ مستمر 24 ساعة يوميا

أصدر السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 19 لسنة 2020.وتضمن المنشور أن تكون مواعيد العمل الرسمية بكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بالنسبة للواردات العاجلة والاستراتيجية خاصة السلع الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والصادرات المصرية، على مدار سبعة أيام في الأسبوع لمدة 24 ساعة في اليوم.وتضمن المنشور أن يتولى رئيس الإدارة المركزية أو مدير عام الموقع تنسيق وضبط مواعيد العمل وفقا لذلك.