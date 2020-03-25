مطار سيتي لندن البريطاني يعلق رحلاته لنهاية أبريل

أعلنت سلطات مطار سيتي لندن البريطاني، اليوم، تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة حتى أواخر أبريل المقبل، بدءًا من مساء اليوم.وأوضح المطار في بيان له، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية الأربعاء، أنه اتخذ القرار بعد التعليمات الحكومية البريطانية الأخيرة ردًا على تفشي فيروس كورونا المستجد.