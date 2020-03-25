كندا: حزمة إعانات فيدرالية بـ 82 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

أقر مجلس العموم الكندي، اليوم الأربعاء، حزمة إعانات وتحفيز فيدرالية تقدر بمليارات الدولارات للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".وتسمح الحزمة للحكومة بإنفاق 82 مليار دولار كندي، للمساعدة الطارئة والتحفيز الاقتصادي.وحصل مشروع القانون على دعم جميع الأحزاب، بعد التعديلات التي ألغت أحكاما تمنح مجلس الوزراء سلطات غير مسبوقة.من ناحية أخرى، سجلت مقاطعة أونتاريو 100 حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19"، وحالة وفاة وحيدة صباح اليوم الأربعاء، مما رفع عدد الحالات، ومن ضمنها حالات الوفيات والشفاء، إلى 688 حالة، وهي أعلى زيادة يومية في الحالات النشطة منذ تسجيل أول حالة للفيروس في المقاطعة في نهاية يناير الماضي.وأبلغت أونتاريو عن 85 حالة إصابة جديدة يوم أمس الثلاثاء.