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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تأمر بتعقيم مسكن الصينيين والتحفظ عليهم بعد العثور على ثعابين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:44 م
نيابة
نيابة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتعقيم الوحدة المستأجرة من قبل سيدة صينية بمنطقة B1 مجموعة 13 بمدينتى والتى عثر بداخلها على كمية كبيرة من الثعابين لتجهيزها وجبة غداء، كما أمرت بالتحفظ على 5 صينيين من بينهم مستأجرة الشقة لحين انتهاء الطب البيطرى من مهامه.

تمكنت قوة من مباحث قطاع القاهرة الجديدة من ضبط شقة مفروشة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذاء.

كان مدير أمن القاهرة قد تلقى إخطارًا من ضباط قطاع القاهرة الجديدة بورود بلاغ من أحد السكان، بقيام مجموعة من الصينيين بتجهيز طعام يثير الريبة.

على الفور قامت الشرطة بمداهمة المكان وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء، وضبط 5 من الصينيين منهم سيدتان، وتم التحفظ على كمية من الثعابين كانت إحدى المواطنات "صينية الجنسية" تقوم بشويها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها الصينيين. 

ويجري الآن اتخاذ كل الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية.

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