13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).وقال عليون والي ضيوف المتحدث باسم وزارة الصحة، في تصريح للإذاعة السنغالية اليوم، إن عدد المصابين بالفيروس في السنغال وصل إلى 99 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 13 إصابة اليوم، موضحًا أن من بين الحالات الجديدة أربع حالات وصل أهلها من الخارج.